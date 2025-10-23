Kelly Reichardt: “Suelo hacer películas con gente que no tiene seguridad social”
La realizadora comparte detalles de su nueva película.
Mente Maestra, de Kelly Reichardt, ya está en los cines contando la vida de una familia que roba pequeñas obras de arte a plena luz del día. “Suelo hacer películas con gente que realmente no tiene ningún tipo de red de seguridad social. Y este personaje es en realidad un hombre blanco de clase media, de una familia con buena educación y con muchos privilegios, pero que también se rebela contra eso. Y, sin embargo, también depende de ello. Y, ya sabes, vuelve a recurrir a ello y lo utiliza cuando le conviene” cuenta a Hoy Reichardt sobre el proyecto.