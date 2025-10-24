Marisol Otero y Natalia Cociuffo hablan de Ellas son tango

Ellas son tango, el espectáculo que combina el drama del arrabal, la elegancia de los salones y la fuerza de la pista de baile se presenta hoy por última vez en Origami, protagonizado por Anita Martínez, Marisol Otero, Natalia Cociuffo y Andrea Ghidone, con la participación especial del Chino Laborde y la cantante Lidia Borda. Hablamos con Otero y Cociuffo para saber más de proyecto.

—Cuéntenme su vínculo con el tango...

—Natalia Cociuffo: Siempre fue como una deuda pendiente decir algún nivel de cantar tango. Y las veces que lo hice, el año pasado en un festival, me resultó súper difícil ponerlo en gola, que se le dice, y entonces escuchar a las cantantes, pero siempre me llamó la atención porque el tango tiene algo que tiene mucha pasión y letras desgarradas e historias. Entonces me parece muy atractivo para nosotras las intérpretes de musicales encarnar estas letras con estas músicas, con estos autores que tienen tanta historia de verdad para nosotras. Entonces esta es como una oportunidad hermosa de poder vivirlo de esta manera y encima bajo la piel de las líderes un poco de esta militancia tanguera femenina.

—Marisol Otero: A mí me pasó diferente, yo tengo experiencia de tango desde los 16, 17 y a los 18 canté por primera vez en El Colón, increíble, balada para un loco, con un coro, yo era solista del coro y en ese momento, que no se dejaba, que Piazzolla hiciera su música en El Colón, él nos venía a ver como público. Entonces fue re loco porque la directora de teatro del coro polifónico de La Matanza le ponía nombres a las obras de Piazzolla que eran Opus 238 y en realidad estábamos cantando Piazzolla, porque lo hacíamos igual aunque no se pudiera. Así que tuve la suerte de conectar desde muy chica con el tango y de tenerlo toda la vida cerca, mi abuelo cantaba tango, silbaba tango, escuchaba tango. Entonces, como que en la piel y en la sangre está, pero bueno, después la vida me fue llevando también por otros lugares. Aunque nunca dejé, siempre en un show meto tango bolero, entonces esto que dice Nati, que comparto totalmente esta cosa de la interpretación, nosotras que nos dedicamos a la comedia musical, el intérprete parece que es tan importante para el tango, porque estás contando una historia, tiene un cuento en sí mismo

—NC: Entonces es como un pequeño monologuito con una interpretación que te demanda un montón de subtextos y pensamientos y comportamientos. Y hasta tiene textos en el mismo tango.

—Mo: Como en el caso de Balada para un loco, en el caso de Preludio para el año 2001, en el caso de El día que me quieras. Tiene su parte hablada también, su texto, la valoración de la palabra muy fuerte. Entonces me parece muy teatral el tango y muy nuestro, muy de lo que tiene que ver con la cultura de la nostalgia, del drama.

—NC: Y muy amado por todo el mundo, es lindo eso, como se esparció, como un buen virus por todo el mundo y es como, decís, tango en Italia, Maradona, dulce de leche.

—Mo: Y tantos colores, porque tenés una Susana Rinaldi, que es mi personaje de los dos, tenés una Libertad lamarque, que tenía como un color súper cristalino y liviano, y lo cantaba desde otro lugar, que así bien le hacía mucho peso en la palabra también

—NC: Los varones tangueros también, tenés un Gardel que era súper liviano, después tenés un Julio Sosa, un Pugliese, el Pucho. Entonces, no es que solo una manera o un prototipo de, hay miles de varones, miles de mujeres.