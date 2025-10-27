Tim Rozon: “Sigo siendo un niño pequeño que quiere jugar a los vaqueros”

SurrealEstate vuelve a Universal+ con una perfecta dosis de sobresaltos, comedia y drama entre sus personajes centrales. Uno de sus grandes atractivos es ceñirse a la fórmula narrativa “case of the week” (“El caso de la semana”). Hablamos con Tim Rozon para saber detalles de la nueva temporada.

—¿Cómo fue para vos interpretar a este personaje regularmente en la serie de televisión? ¿Qué cosas aprendiste sobre el personaje?

—Dios mío, ¿qué puedo decir? Creo que es mi personaje favorito de todos los que he interpretado, porque si alguien ha visto la serie, se da cuenta de que, en primer lugar, no es una película de terror, no es una comedia, no es un drama, es todas esas cosas, es todo, es la vida. Es diferente, también es la vida, es lo más humano que se puede ser. En cada episodio nos enfrentamos a una entidad, un demonio o un fenómeno paranormal diferente del que tenemos que deshacernos, pero en realidad lo que estamos enfrentando son los demonios internos que tienen los personajes, que necesitan encontrar una mejor versión de sí mismos y aprender sobre sí mismos para convertirse en mejores personas. Así que ha sido muy divertido hacer eso con Luke en la primera temporada tuvo que lidiar con su madre y el resentimiento que sentía, y en la segunda temporada con la pérdida, lo que se siente al perder algo como a su padre, sus poderes y su hogar, así que ha sido muy divertido interpretar a alguien tan complejo, tan vulnerable, para ser sincero.

—Cuando empeazaste ¿imaginaste que iba a ser un éxito y que aquí estamos, con la tercera temporada?

—No, nunca pienso en nada. Pienso al cien por cien en el día a día de cada película o serie. Sabía que teníamos algo especial, teníamos un reparto increíble. George Olsen, el creador y guionista, escribió algo realmente inteligente y como nada que se haya visto antes.

—Venías de diferentes series de televisión y de una comedia como Schitt's Creek. ¿Qué te conectó con este proyecto?

—La cuestión es que, en una serie como SurrealEstate, siempre digo que, como actor, no voy a tener más suerte ni voy a encontrar nada mejor que esto, porque podes hacerlo todo. Schitt's Creek consistía en interpretar los ritmos cómicos, tirar cosas. Como se oye mucho en la comedia, tíralo, tíralo. En cambio, en SurrealEstate, nunca se tira nada, porque la mayor parte del tiempo la comedia surge del miedo. Estamos lidiando con algo tan loco o tan aterrador que lo único que sabemos hacer es reírnos de ello. Si no, todos nos volveríamos locos. Así que es muy divertido intentarlo y puedes interpretar muchos papeles, puedes actuar. Eso es lo que es. Esa es la respuesta, para ser sincero. Puedes actuar y por eso soy actor. Sigo siendo un niño pequeño que quiere jugar a los vaqueros y a los guardabosques espaciales en mi salón, y puedo hacerlo en una serie como SurrealEstate.