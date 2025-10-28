Anuncian la edición 26 de Buenos Aires Rojo Sangre

El festival más antiguo de cine fantástico y de terror de Latinoamérica regresa con su 26ª edición, que se celebrará del 20 al 30 de noviembre en el Multiplex Belgrano (CABA). Como cada año, el Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) ofrecerá una programación que reúne lo mejor del género a nivel mundial, consolidándose como un espacio único para los amantes del terror, la ciencia ficción y lo bizarro. Algunos de los títulos que se verán son El susurro de Gustavo Hernández, protagonizada por Luciano Cáceres, Un susurro invocó mi nombre de Emilia Cotella y John Mathis, y El llanto del perro de Federico Venzi y Jano Piccardo.