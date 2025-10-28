Dolores Reyes y Daniel Burman estrenan Cometierra

Este viernes llega a Prime Video Cometierra, basada en la novela homónima de Dolores Reyes, dirigida por Daniel Burman y con un elenco mexicano encabezado por Lilith Curiel. Para saber más detalles de la serie hablamos con Reyes y Burman.

—¿Cómo fue el proceso de trabajar entre ustedes dos para llevar Cometierra a la pantalla?

—Daniel Burman: Yo tuve la bendición de acceder al texto de Dolores antes que se publicara, de esas situaciones bastante inéditas donde encontrás un material que tiene una fuerza tan arrolladora que no es que pensás ¿cómo hago esto de una serie?, sino ¿cómo hago para que una serie esté a la altura de este material y cómo recorto?, porque en la literatura, como todos sabemos, el lector establece una geografía que no tiene límites, tiene el límite que tiene su imaginación, su día, el momento que lee, y nosotros somos puro límite, somos un tiempo determinado, un frame, algo que va dentro del cuadro, y digo, ¿cómo atrapo esto? ¿cómo atrapo esto que siente el lector cuando termina la novela?, que quiere ir a abrazar a Aylin, invitarla a tomar una cerveza. Y fue un desafío enorme que solo fue posible con el apoyo de Dolores, por un lado, y con un equipo que tuve en la Ciudad de México extraordinario, un equipo de autoras sobre todo, comandado por Monique Herrera, que fue la head writer, Brenda Navarro, que es una colega de Dolores, una extraordinaria escritora que admiro muchísimo, y cinco años de trabajo, tres años de desarrollo de guión y dos años de producción que hicieron posible que ahora Cometierra sea una realidad también en la pantalla.

—Para vos, Dolores, ¿fue fácil soltar, decir, bueno, Cometierra ya va a estar en el universo online más allá de que yo imaginé todo este universo?

—Dolores Reyes: No, para mí no fue fácil para nada. Pasaron cosas extraordinarias e increíbles con Cometierra, todo el mundo me suele preguntar, bueno, ¿cómo llega un editor? ¿Cómo llega un productor? En estos días me están volviendo loca, ¿cómo hiciste para que te llegue un productor? ¿O te devuelve un productor? Yo nunca busqué a nadie, no busqué a nadie.

—DB: Doy fe que nunca buscó a nadie.

—DR: Entonces no puedo asesorar a nadie de cómo llegar, por ejemplo, a un editor, porque me vinieron a buscar y lo mismo pasó con Daniel. Entonces siento que hay algo ahí que sí es mi obsesión. Me gusta la literatura de los personajes inolvidables, de los que dejan huella, de los que se hacen de alguna forma clásicos. No sé, Antígona, Aquiles, tengo un montón, pero tengo un montón de mujeres relacionadas con la magia, ¿no? Y Cometierra tiene un pequeño don, que es conectar con la tierra, poder leer lo que la tierra sabe, lo que conoce y transmitírselo a los que necesitan de esa sabiduría, de esa información. Entonces, ahí hay un personaje que es una buscadora, que es algo que también me obsesiona muchísimo. Buscadora y buscadores, alguien que de alguna forma conecta sensorialmente con un elemento material, que trasciende la conexión del resto de la gente, se la traga, la incorpora al cuerpo y ahí la tierra le muestra, bueno, cosas desafortunadamente terribles, pero que suceden y lo estamos viendo en estos días en Argentina de una manera brutal.