El realizador platense Nicolás Villarreal presenta Coraje o destino

El realizador platense Nicolás Villarreal presenta en el Festival de Cine de Austin (Estados Unidos) Coraje o destino, su séptimo y nuevo cortometraje de animación que rinde homenaje a Juan Manuel Fangio. Se trata de la primera producción de tipo animada sobre el deportista argentino y está inspirada en el Gran Premio de Argentina de 1955, donde el piloto de F1 de Mercedes Benz sufrió quemaduras de tercer grado para poder ganar la carrera. El corto estuvo en producción durante casi cinco años y fue influenciado por el cine francés y japonés.