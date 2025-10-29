Chingalepa estrena su nuevo espectáculo

El grupo de música infantil Chingalepa se presentará en Quetren Club Cultura (CABA), con el estreno de su espectáculo Soplaré Soplaré, nuevas y conocidas canciones, juegos teatrales y muchas sorpresas. La cita tendrá lugar el 9 de noviembre a las 11 y las entradas ya se encuentran disponibles en Passline. Chingalepa, está conformado por Mariné Vergara, Maximiliano Rolón, Facundo Etcheberry, Néstor Vergara y es uno de los grupos más vistos y escuchados de Latinoamérica con más de un millón cien mil seguidores en Youtube y más de 350 millones de vistas en la plataforma.