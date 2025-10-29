entrevista
Alexia Moyano: “Lejos de Moscú es una obra maravillosa”
La talentosa intérprete se entrega a un clásico de todos los tiempos mientras participa de otras producciones.
Lejos de Moscú, Tres Hermanas, de Chejov, en versión de Liliana Escliar sobre el clásico de Antón Chéjov y con dirección de Helena Tritek, se presenta los domingos a las 19:30 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación (CABA). Con actuaciones de Milagros Almeida, Fini Bocchino, Julián Cardoso, Hernán Lucero, Ricardo Merkin, Alexia Moyano, Silvina Quintanilla, Julieta Raponi, HOY habló con Moyano para saber más de su participación.
—Contame ¿cómo fue sumarte al proyecto y estrenar?
—Esta obra la venimos preparando hace un montón, teníamos ganas de hacerla, se llama Lejos de Moscú, es la adaptación de Liliana, pero era un proyecto que teníamos con Helena desde el año pasado, y es una obra que cuanto más la trabajas, más admirás al autor. Veníamos hablando recién con Merkin de un hombre que murió tan joven, 44 años, y tener tal conocimiento del alma humana. Es una obra maravillosa. Así que realmente era un proyecto nuestro, primero dirigido por Helena, que le encanta Chejov, que trabajó todos los Chejov, estamos en el CCC, justo están haciendo un Chejov al frente, entonces como que se armó algo muy hermoso. Y nosotros la verdad que cada ensayo es un gran avance y cada vez nos gusta más la obra.
—Además de Lejos de Moscú seguís con otros proyectos…
—Sí, siempre ahí. Este año en un momento tuve como cuatro en cartel y estaba volviéndome un poco loca. Un montón, pero muy contenta, porque los actores queremos actuar, ¿no?.
—Y este año también fuiste parte del fenómeno de Atrapados, ahí tenés un corto que anda circulando por festivales, como vos decías, ese es un momento complicado y donde ustedes están todo el tiempo activos en este sentido, con obras que por ahí son un día, pero para mantener viva la actuación.
—Sí, totalmente, porque aparte eso está pasando, eso es algo que está cambiando, como el último tiempo, bueno vos lo sabes mejor que yo, que antes eran como temporadas, y ahora de golpe la temporada por ahí es corta, pero después tenés funciones aisladas, como una temporada más cortita, después una obra que se hizo el año pasado de golpe vuelve, porque mucha gente quedó sin verla, o porque le fue muy bien en la crítica, o porque siempre como por el tema, de golpe, no sé, lo que nos pasa en Segunda Vuelta, que es una relación tóxica de dos personas que se están todo el tiempo pinchando y no pueden evitar molestarse de una manera, son ellos dos intelectuales. Cuando uno dice lo que sabe que al otro le va a afectar, y entonces nos pareció que era un momento para volver a hacerla, y por eso volvimos, y nos dieron ahí esas cuatro funciones en Ítaca, y 600 gramos, es parte de nuestra historia, nos encanta hacerla, viajamos, hicimos gira, estuvimos en el sur con la obra, y también nos sale esta posibilidad, son proyectos también muy maleables.