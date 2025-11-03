Guillermo del Toro: “Siempre me ha interesado mucho el cine argentino”

La adaptación de Frankenstein que presenta en Netflix Guillermo del Toro tiene a Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth en roles principales. Hoy pudo hablar en exclusiva para Argentina con el realizador, quien reveló con qué actores de nuestro país quisiera trabajar.

—¿Por qué te interesa tanto explorar clásicos como Pinocho o en este caso Frankenstein? ¿Qué es lo que te atrae a vos para hacer una película?

—Bueno, a mí los clásicos que leí de muy muy joven serían Pinocho, Frankenstein, El conde de Montecristo, El libro de la jungla, Moby Dick, todo lo que era la biblioteca juvenil que estaba en todas las casas, la leí completa de muy muy joven. Me dejaron una marca muy fuerte, Kipling, me encanta, me encanta Dumas, me encanta Julio Verne, H. G. Wells. Son clásicos de muy joven, pero que a través de la experiencia de la vida van creciendo contigo. Entonces, Pinocho no se vuelve el Pinocho de Colodis, sino un Pinocho que tiene reflexiones mucho más católicas, mucho más antifascistas, se vuelve algo más complejo, que es parte de tu ADN, ¿no?

—¿En algún momento tenés pensado volver a filmar en castellano? ¿Y si tuvieras que elegir algún actor argentino? Ya lo hiciste con nuestro gran y querido Federico Luppi.

—Sí.

—Pero si tuvieras que elegir algún actor o actriz con la que te gustaría trabajar de Argentina. Te pongo en un compromiso, lo sé.

—Bueno, no.

—¿Tenés a alguien en vista?

—Guillermo Francella, me encanta. Ya trabajamos con él en Rudo y Cursi como productores, Alfonso Cuarón, Alejandro Iñarritu y yo. Me encanta Ricardo Darín, me encanta. Federico fue mi gran maestro cuando hicimos Cronos, El Espinazo del diablo, El Laberinto del fauno. A mí me parece que todos los actores argentinos tienen un nivelón. Siempre me ha interesado mucho el cine argentino, sobre todo el cine de thriller político de Adolfo Aristarain. Era una marca muy fuerte para mí cuando era un cineasta joven. Yo creo que cuando eran los ochentas y noventas, Eliseo Subiela era muy importante para todos los cinéfilos que estábamos en la escuela. Siempre ha habido, Leonardo Favio, me parece excelente. Entonces, hay una influencia muy grande de ese cine argentino y los actores que me encantaría trabajar con alguno. ¿Volveré a hacer cine castellano? No sé. Tengo dos historias que podrían hacerse. Una sobre el secuestro en México, que es muy fuerte, muy difícil de hacer también. Y otra que se llama 39-93, que es la última película de las tres que quería hacer sobre la guerra civil española.