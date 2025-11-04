Carlos Santamaría, Macarena Suárez y Junior Pisanú estrenan La Herida

Tras su paso exitoso por Bafici llega a los cines La Herida, película de Diego Gottheil, protagonizada por Carlos Santamaría, Macarena Suárez y Junior Pisanú. Hablamos con ellos para saber más detalles de la película que revisa la vida de un hombre y su pasado.

—Es el momento de mostrarla al mundo. ¿Cómo se sienten un poco?

—Macarena Suárez: Yo chocha. Estoy muy contenta, verdaderamente. Después de tanto proceso, tan largo y demás. Que finalmente toque las salas y poder hacerlo en los cines. Y que en este momento tan particular, estrenar una película en los cines es bellísimo. Es una perla. Así que no, yo estoy muy contenta, verdaderamente. Que haya llegado el día.

—Carlos Santamaría: Sí. Igual, digamos, contento. Y un poco lo que dice Maca, ¿no? Que en este momento estrenar una película de cine independiente. Que creo que este año no se estrenó ninguna. Puede ser. Es un logro bastante importante. Y muy contento por eso en principio. Y después por la factura de la película, que estoy muy contento. Los chicos hacen un laburo muy bueno.

—Junior Pisanú: Adhiero. Es increíble estar acá. Es mi primera vez, mi primer protagónico. Entonces, todo esto es nuevo para mí. Y me encanta. Y también resaltar el valor del equipo, de la productora. De, bueno, vamos, la frutilla del postre, quiero que la vea la gente, la mayor cantidad de gente posible. A ver qué pasa.

—Ahora me van a contar un poco de qué va la película. Pero no vamos a revelar mucho. Ustedes dos ¿hablaron como para poder hacer que el personaje tenga alguna conexión? Y en tu caso, contame ¿cómo fue ponerse en la piel de este personaje que dispara un poco todo el relato?

—CS: Bueno, nosotros nos juntamos en un momento. Tuvimos un encuentro semiprofesional, digamos. Nos conocimos. Y el laburo era independiente, digamos, porque yo soy Raúl y él es Raúl. Y con el paso del tiempo, evidente, que se ve en el medio. Había bastante libertad para, digamos, no tenía que imitarlo a él, ¿no? Así que nada, me sentí muy libre trabajando. Y aparte Diego, la verdad que aporta, el director aporta muchísimo en cuanto a actuación.

—Y le gusta engancharse con el actor a preparar la escena. Entonces eso me pareció suficiente. Y la verdad que la factura está buena.

—JP: Yo cuando me enteré que él iba a ser Carlos, fue hermoso. Y después las cositas que charlamos, bueno, cómo agarra el cigarrillo, algo de la herida, alguna herida que pueda haber o no en la peli, no quiero spoilear nada. Cómo miran esa herida, desde qué lado. Y después, bueno, el parecido físico. Me dicen, no sé si es real el parecido físico, se ve.

—MS: en mi caso, Marcela fue difícil de encontrar, pero tuvimos la posibilidad de tener ensayos, cosa que por lo general no pasa en el cine. No existe en el cine y menos cine independiente. Tuvimos la posibilidad de ensayar y como de buscarla y encontrarla y llegar al set con el personaje encontrado, cosa que no suele suceder. Que siempre como, quizás a la semana siguiente lo encontrás y decís, ah bueno, es por acá. Por eso no se empieza filmando al principio. No filmamos el principio ni el final, la primera semana. Pero no, eso fue bárbaro. Pero bueno, Marcela es muy diferente a mí, a Macarena. Mucho más calmada, más no tan de armas tomar, más silenciosa. Toma decisiones, pero más como con la mirada para atrás, no para un adelante. Y yo soy una barra brava. No, sí, me costó esta cosa de hablar lento y bajito. Bueno, que también tiene que ver con la época que se está retratando. Y ahora estamos acostumbrados a hablar mucho más acelerado.