“Vacío”: improvisación teatral en vivo en Área Chica

La agenda cultural de este fin de semana suma una cita imperdible: el sábado 8 de noviembre, a las 21.00, el espacio Área Chica (Boulevard 83 Nº 403, esquina 34) será escenario de “Vacío”, una experiencia de improvisación teatral dirigida en vivo.

La velada comenzará con una propuesta gastronómica para compartir, y a las 22.00, copa en mano, el público podrá disfrutar de una función en la que las actrices y los actores ingresan a escena sin libreto previo, enfrentándose directamente al vacío creativo.

La dirección estará a cargo de Pollo Canevaro y Federico Aimetta, quienes guiarán la dinámica en tiempo real. El elenco está integrado por Magdalena Pérez Garate, Lucía Arreche, Vanina Ynfante, Martín Cavalitto, Verónica Cuenca y Lucas Lopisi, artistas que pondrán a prueba su ingenio y sensibilidad en un espectáculo irrepetible.

“Vacío” invita a vivir el riesgo y la frescura del teatro improvisado.