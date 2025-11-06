Johnny Depp llega por primera vez a La Plata

La ciudad de La Plata recibirá el próximo miércoles al reconocido actor, cineasta, músico y artista Johnny Depp, quien mantendrá un encuentro con el intendente Julio Alak y participará de una serie de actividades institucionales y culturales en la capital bonaerense.

Depp será declarado “Visitante ilustre” de La Plata y, además de la distinción, recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde la estrella de Hollywood podrá conocer el espacio y apreciar su valor histórico y cultural.

Hacia la tarde, el Teatro Municipal Coliseo Podestá tendrá su “alfombra roja”, donde el artista brindará su “Masterclass Abierta y Entrevista Pública” junto a Riccardo Scamarcio, protagonista del film dirigido por Depp, Modigliani, tres días en Montparnasse, en un formato que combinará conversación y proyección cinematográfica.

Luego se dará paso a una función de gala de la película, que será presentada por Verónica Lozano y una destacada figura de la cultura argentina que se revelará en los próximos días.

Modigliani, tres días en Montparnasse es su nueva película como director y fue su primer trabajo luego del escandaloso juicio con la actriz Amber Heard, que finalmente ganó y rápidamente logró reposicionarse en la industria.

El film de Depp cuenta tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916 y tiene entre sus intérpretes a Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.

Es producida por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment.

El actor también presentará su proyecto en Ciudad de Buenos Aires el día martes junto a figuras destacadas de la cultura y el arte.