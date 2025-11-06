Oscar Barney Finn: “Yo aprendí que era bueno formar equipos”

Bajo la dirección de Oscar Barney Finn se presenta por 10 únicas funciones Vanya, en BAC (British Arts Centre) de CABA, la nueva y radical versión del Tío Vania de Chéjov protagonizada por Paulo Brunetti donde da vida a múltiples personajes, escrita por Simon Stephens. Hablamos con Barney Finn para saber más de la obra y el momento de la ficción actual.

—¿Cómo es encontrarse de nuevo con Paulo y pensar un nuevo proyecto?

—Mira, yo creo que la gente cuando se lleva bien y los resultados son buenos, por lo menos, si no son grandes éxitos, son buenos encuentros en donde uno encuentra un texto, una propuesta escénica y eso hace a la profesión. Eso seria lo esencial, entonces yo siempre lo que he provocado en mi vida es eso, encuentros con gente que me interesa, pero que también me interesa en el plan humano, no solamente artístico. He tenido entrenamientos maravillosos con actores que me han enseñado mucho en otras etapas, María Luisa Romero, Eva Franco, Aida Luce, Alberto Closas, Alberto Mendoza, China Zorrilla. Siempre que yo he armado los equipos y tenido eso, cuando he armado el equipo con el cual hice mucho tiempo televisión, que era China, Thelma Biral, Óscar Martínez, Federico Luppi y Miguel Ángel Solá, también era un poco por eso. Yo había hecho con Martínez mi película Contar hasta 10. Yo aprendí que era bueno formar equipos. Claro, vos me dirás, bueno, pero ahora son dos. Sí, el equipo se redujo, pero Pablo tuvo un entrenamiento con equipos grandes aquí y también en Chile. Y empezamos a hacer algo que es lo que a mí siempre me ha gustado, que es también anular a las producciones. Cuidar todos los detalles. Formamos un tándem y de alguna manera hoy lo que nos pasa es eso, somos un tándem, que nos va bien, que conjugamos ahí, entonces siempre redoblamos la apuesta.