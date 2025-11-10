Fuera de Campo a sala llena, Festival de Mar del Plata con panorama desolador

Hasta el 11 de noviembre en el Teatro Enrique Carreras de la Ciudad de Mar del Pata se desarrolla el encuentro de cine argentino Fuera de campo, muestra que el año pasado surgió como un lugar de reunión y exhibición del cine nacional, y una alternativa potente al decadente Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En su segundo año, con una potente programación, Fuera de campo celebra con proyecciones a sala llena y charlas sobre la coyuntura actual, permitiendo pensar ideas ante un Incaa y un Estado que le ha soltado la mano al cine argentino. Mientras Fuera de campo suma visibilidad y prestigio, la edición 40 del Festival de Cine de Mar del Plata, en manos de improvisados, pierde credibilidad y espectadores, con la mayoría de las funciones con escasa o nula convocatoria. Mientras Mar del Plata busca esplendor, Fuera de campo busca diálogo y convicción, con una gran oferta de producciones independientes que siguen en la línea del mejor cine premiado en todo el mundo. Hoy se verán Siempre es de noche, de Luis Ortega, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, y mañana La noche está marchándose ya, de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, entre otras.