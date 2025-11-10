Ludwika Paleta: “El lenguaje siempre será algo que nos une muchísimo”

La polacomexicana Ludwika Paleta está en un gran momento profesional y personal. Muchos la recodarán por María Joaquina Villaseñor, de Carrusel, la versión mexicana de Señorita Maestra, y desde ese momento no ha parado hasta este 2025 donde sigue sorprendiendo con roles en Isla Brava, Madre solo hay dos, o la versión de Los Exitosos Pells, para su país. En la alfombra roja de los Premios Platino en Madrid, hablamos con ella.

—Contame un poco ¿qué significa para vos venir a estos premios que unen la comunidad iberoamericana?

—Creo que tengo como unos cuatro o cinco años viniendo a estos premios y me encanta. Me encanta que sea una fiesta anual de celebración, de vernos, de ver qué se está haciendo, de juntarnos y me encanta que haya tantos compañeros de toda Iberoamérica, desde España hasta países donde, en todos los países que se habla español, eso nos une mucho, aunque tengamos otras culturas, aunque tengamos tanta distancia entre un país y otro, por supuesto que el lenguaje siempre será algo que nos une muchísimo y culturalmente, bueno, pues el cine siempre habla de lo que trae un país y de la idiosincrasia y de la cultura y de lo que está pasando en ese momento en cada uno de esos lugares y a mí me parece increíble tener la oportunidad de vernos, de estar aquí, de festejarnos.

—¿Alguna vez imaginaste cuando dijiste quiero ser actriz y empezaste también un poco en juego y estar hoy habiendo hecho tantas películas, tanta televisión?

—Difícilmente me lo hubiera imaginado porque era yo muy, muy niña y no, nunca me imaginé esto.

—¿Dónde te vamos a ver en breve?

—Bueno, acabo de hacer una película que yo creo que se va a estrenar próximamente en septiembre pero probablemente en México, no sé si en otros lugares de Latinoamérica. Voy ahora a filmar una película cerca de Buenos Aires.

—¿Dónde, se puede decir?

—No, no, pero hay muchas sorpresas por ahí, pues hay muchas cosas, pero muchas cosas.