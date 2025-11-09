Dani La Chepi: “Éramos todos de distintas generaciones”

Tras el éxito de la primera temporada, LOL: Last One Laughing Argentina re-gresó con su formato que utiliza decenas de cámaras para capturar toda la acción hilarante durante la impredecible competencia de seis horas. La serie reúne a un grupo de estrellas consagradas de la comedia y nuevos talentos que utilizan diversos estilos humorísticos, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras intentan mantener la compostura, y una de ellas es Dani La Chepi, con quien hablamos en exclusiva.

—Primero te tengo que decir algo, no pude ver ningún capítulo. Así que vos me vas a contar cómo fue participar en LOL: Last One Laughing Argentina, sin spoilearlo, obviamente.

—Yo tampoco vi ningún capítulo porque me gusta sorprenderme, así que espero verlos ahí. Manejo una ansiedad que ya me comí todos los dedos, los dedos no, las uñas, porque llego. Los dedos sería. Soy muy laxa.

—¿Cuál fue el principal desafío? ¿El hacer reír al compañero o el no reírse?

—El hacer reír al compañero.

—¿Preparaste algo o era un poco a lo que salía ahí en el momento?

—No, era improvisado y adentro estaba, “en pelotas” y de golpe empezás a ver entrar a gente en la casa y decís, uy, este va a salir con tal cosa, uy, este seguro que tal... Y ahí te vas preparando

—¿Y en algún momento se olvidaban que los estaban filmando? ¿Pasaba eso o no?

—No, no podías hacer nada.

—¿Qué aprendieron de hacer humor en este formato? Por ahí ustedes, cada uno viene con su expertise y demás, pero ¿cómo fue un poco entender por dónde va el humor?

—Éramos todos de distintas generaciones. Bueno, en realidad, Alex Pelao, Lucas Upstein y Juli Savioli, y el resto “unos viejos chotos”. Hay una generación que son Rechimuzzi y los que te nombré, y ahí nada más, y el resto somos todos grandes. Entonces era como unir eso, ¿entendés? Y ya nos vemos nosotros.

—¿Los chicos les explicaron un poco todo el tema de redes, que la tienen muy clara?

—Sí, a qué hora subir. Pero algunos son muy de chivos. Todo el tiempo es chivo. Yo soy una de las pocas influencers que sube de todo, y puedo subir un video. Porque yo soy mamá y no puedo estar todo el día. Algunos no le da tantas bolas a las redes, pero sí le dan bola cuando tiene que facturar. Entonces yo digo, eso no está bien. Pero lleva tiempo, es verdad.

—¿A quién sumarían para próximas temporadas?

—A Vero Llinás, a Noralih Gago, Ángel De Brito, a Alfredo Casero, pasa que rompe todo antes que empiece nada. Pero Alfredo te hace reír. A Diego Capusotto. Yo lo miro y me hace reír.

—¿Por qué hay que ver esta nueva temporada de LOL?

—Se van cagar de la risa. Porque es mejor que la anterior.

—¿Y de Susana, la conductora, qué podemos decir?

—Es lo más. Es natural, demasiado natural.