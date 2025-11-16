Donato de Santis: “Wanda tiene una sensibilidad extrema”

Donato de Santis vive un gran momento entre sus proyectos gastronómicos personales y el éxito de MasterChef Celebrity, donde 24 famosos compiten para coronarse como los reyes de la cocina. Hablamos con de Santis en exclusiva para saber detalles de la nueva edición del programa más visto de Telefe.

—¿Cómo se están viviendo las grabaciones?

—En lo máximo que hemos tenido de las otras versiones Celebrity, es un estudio tan lleno de participantes, a nosotros también nos pone como en ansia, en ansia porque tenemos que realmente darle bola a cada uno, tratar de tener la percepción de su performance al toque, son muchos, entonces hay que retener toda esta información, cosa que realmente nos provoca un estrés interesante. Es lo que venimos a hacer, así que estamos muy entusiasmados de ver que hay, por lo menos, un nivel muy parejo ahora, no hay nadie que sobresalga, quizá alguien que se está teniendo un poco atrás porque tiene miedo, o tenemos que esperar un par de episodios más para realmente ver cómo se mueven las aguas.

—Germán Martitegui me decía que había muchos participantes que él no conocía, entonces como que se dejó sorprender, ¿en tu caso cómo es un poco?

—Sí, yo menos de la mitad no lo conozco, capaz que lo he visto, pero no soy cholulo, no sigo nada, yo no tengo televisor, entonces sé que es una persona que tiene un presente o un pasado, en el deporte o lo que sea, y me gusta ver como después del primer episodio, ya en el segundo se sacan la capa, entonces, no sé, el que está en el noticiero, que está en la película, tiene esa habilidad de estar con la cámara, pero ya en el segundo empiezan a sentir que acá hay que cocinar, yo quiero sobresalir sobre lo que estoy cocinando, entonces se ve al toque, es mágico, es maravilloso, no es sarcástico lo que estoy diciendo, es un fenómeno humano, ver como realmente se sacan esas capas y lo desnudamos, porque con la cocina es como otra situación, sobre todo en la cocina, donde hay algo que es comestible, donde la poca artesanía o arte, depende de cómo quieras decirlo, que entra a ser parte de tu cuerpo, te vuelve a manipular, hay una relación como demasiado íntima, encima entra en tu cuerpo, es una invasión hermosa, así que ver como cada uno de los participantes se desvisten de ese rol y toman lo que nosotros amamos como profesión por primera vez se transforma en algo que a ellos mismos los sorprende.

—Wanda Nara conductora, ¿cómo fuiste viendo su evolución como conductora?

—Como la sociedad, la política, el fútbol, las familias mismas, los roles a veces se van intercambiando, hay amores que empiezan, otros que terminan, y fue un poco nuestro historial. A veces por logística también ha tenido la necesidad de evolucionar hasta lo que tenemos hoy. Esto no quiere decir que sea definitivo tampoco para los años que vienen, pero creo que encontró un balance humano interesante, no tengo miedo a mencionarlo, con Santiago que es un profesional de la televisión inmenso, tiene un control del tiempo, de lo que hay que hacer, de cómo suceden las cosas, es muy dueño de todo lo que es el episodio. Tiene un estilo particular que a nosotros nos encantó porque la primera edición con él realmente nos guió a no cometer errores y a estar todo el tiempo. Con Wanda, sin embargo, hay otra situación donde hay un humanismo distinto, nos matamos más de risa, hay mucho doble sentido, todo hecho sin malicia, siempre con el fin de pasar la vida.

—¿Cuál es el valor agregado que crees que le da a Wanda al programa? ¿Cómo la ves a ella evolucionando de su primera conducción a ahora ésta?

—Yo creo que nos da a nosotros y a los participantes mucha tranquilidad, mucho sentido de hogar, contención, es una excelente madre, no importa lo que diga la gente, es una persona sensible, empática y que sabe observar. Tiene mucha personalidad para llevar la conducción, que a veces la gente lo confunde con el ego. Lo que tiene Wanda es una sensibilidad extrema, entonces cuando la aplica, lo que parece ser ego se transforma en empatía total, 100%.