Johnny Depp revolucionó la ciudad

En una gira promocional por su segunda película como director, Modigliani, tres días en Montparnasse, la estrella de Hollywood Johnny Depp, protagonista de una infinidad de éxitos en cine y televisión, revolucionó nuestra ciudad.

Desde muy temprano los fanáticos de Jack Sparrow, su icónico personaje, se acercaron al Palacio Municipal para asegurarse un lugar en el evento que iba a ocurrir por la tarde, más precisamente en el Salón Dorado del Palacio, donde el intendente Julio Alak lo distinguió como “visitante ilustre”, además de recibir la llave de la ciudad. Los fanáticos presentes pudieron saludarlo, compartir una foto y hasta lograr que les firmara objetos.

Tras recibir la condecoración Depp dijo: “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble, es un privilegio y un honor ser bienvenido de esta forma y vivir la experiencia de la gente en este lugar. Además agregó “el lugar y la cultura de esta ciudad es una mina de oro, es un honor recibir la llave de la ciudad” y le agradeció “a Jorge Rodríguez por hacer posible mi primera visita a Argentina, y a la gente que me ha apoyado estupendamente”.

Luego se dirigió al Coliseo Podestá, donde ofreció una masterclass, moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos, para más tarde dar lugar a la red carpet, junto al actor Riccardo Scamarcio, y avant premiere de su película. La proyección también fue afuera de Coliseo para que todos pudieran disfrutarla de manera gratuita y al aire libre y seguir brindándole su afecto a Depp.