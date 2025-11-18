Florencia Suárez: “Escribo cuando estoy conectada con mis emociones”

Tras el exitoso Cuentos en pijamas, Florencia Suárez presenta ahora El libro de las quejas, su nuevo libro en donde aborda la difícil tarea de acompañar a los hijos mientras las preguntas se suceden. Para saber más detalles de la propuesta hablamos con Suárez, quien reveló el origen del trabajo.

—¿Cuándo supiste que querías contar historias?

—Mi hija Helena me hizo dar cuenta, porque fue la que me pidió que le inventara una historia, que no alcanzaba ponerle historias ya inventadas, ya conocidas, que estaban en su biblioteca, sino que ella quería una historia inventada por mí, y ese día, cuando ella cumplió dos años, entendí que era el principio de varias historias, que pueden ser publicadas o no, pero que siempre las bajo al papel y las guardo.

—Tenés un momento específico que le dedicás a la escritura, ¿cómo es un poco tu día a día?

—Escribir no es que uno se sienta a escribir y te obligás a escribir algo, es difícil tener una hoja en blanco delante, sino que yo me voy empapando un poco de lo que voy haciendo día a día, de las cosas que voy compartiendo con mis hijos, con mi familia, ver a otros chicos también, o a mi hija de la escuela, de mi hijo, como empapándome de la infancia, digamos, y así eso es lo que me lleva a imaginar mi historia. Si después, quizás a veces estás en lugares que no tenés un anotador, yo soy muy analógica, tengo mi agenda, mi anotador, todo, pero si no lo tengo, se anota en las notas del teléfono, y después quizás con disparadores, con frases, con títulos que se me ocurren, o nombres de personajes. Después ahí llega un momento que tengo que estar como tranquila, yo escribo cuando estoy conectada con mis emociones, no puedo escribir apurada, eso es 100%, todo lo que escribí, todo lo que escribo va con el tiempo, así que eso es un poco como llega la escritura.

—Con este libro vas recorriendo el camino con aquellos que empezaron a leerte en Cuentos en pijamas…

—100 por ciento, porque Cuentos en pijamas empezó cuando Helena tenía dos años, fue creciendo, fuimos experimentando, ella muchas cosas, entonces la verdad que todas las personas que fueron acompañando esta saga de Cuentos en pijamas, uno, dos y tres, donde las mismas historias, la protagonista, va creciendo, va teniendo distintas situaciones, va experimentando muchas cosas en su vida, bueno, en un momento sentí que quizás ya para mí ya estaba, hasta esa edad llegó, hasta que cumplió siete años, Helena tiene otros desafíos, como mamá, que vienen, en este caso, para mí, lo que cuento en el libro, a través de una historia, de las quejas, que creo que acompañan distintas situaciones con la edad que van teniendo los chicos.