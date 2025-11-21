“La dicha en movimiento” ya está en cines

La dicha en movimiento, de Maxi Gutiérrez, ya está en los cines, protagonizada por Kevsho, Pipo Cipolatti y Ronnie Arias, entre otros, hablamos con ellos para saber más del detrás de escena de la propuesta que tiene como trasfondo la grabación del disco de Los Twist.

—¿Pipo viste la película?

—Pipo Cipolatti: Participé y no lo suficiente como para poder tener una opinión formada y hacerla pública. Creo que es muy interesante porque en el momento que la vi y el director que lo tengo aquí cerca, es testigo, en el momento que la proyectamos en una reunión, la proyectamos, no andaba en la pausa del reproductor, entonces quería hacer un comentario, y no, hay que seguir viéndola. Es muy original la idea y el concepto. Eso es lo primero que me sucedió cuando Maxi, el director, me convocó a una reunión.

—Maxi fuiste con Pipo y le preguntaste ¿podemos hacer la película?

—Maxi Gutiérrez: Sí, yo me junté con Pipo y me junté con Daniel. Les conté un poco cuál sería el concepto de la película, que la película justamente lo que dice Pipo es verdad, no es una biopic, es una película que utiliza el contexto temporal y particular de la grabación de un disco, justamente como un como un escenario, como justamente como un contexto y por ahí atraviesa la trama de la película. Es la historia de maduración de un adolescente que pasa de ser un adolescente a una persona mejor. Es la historia de Mario que está pasando de la adolescencia a la madurez. Y en esa transición es testigo ocasional de un momento inolvidable y único en del rock nacional.

—¿Cómo fue para vos viajar a los ‘80?

—Kevsho: Yo la verdad que conocía a Los Twist, pero conocía muy poquitos temas, la verdad, de chiquito por ahí escucharlos en la radio o por ahí mi papá lo ponía en el auto y yo conocía los temas, pero no sabía que eran de Los Twist, y de pronto cuando le cuento a mi familia, a mis papás, sobre todo, de que estaba la idea de participar y de ser protagonista de esta película, se volvieron locos porque obviamente para ellos Los Twist representa y ahí fue donde empecé a adentrarme en el mundo de Los Twist y lo que representa en toda una generación de justamente la edad de mis papás. Maxi, me acerco mucho hablando, contándome cómo era vivir en esa época, y obviamente ir adentrándome en todo lo que es el álbum en sí, La dicha en movimiento, los temazos que tiene obviamente y lo que significó para toda una generación y para todo un momento histórico de la Argentina que la verdad que es súper importante.

—Ronnie, ¿extrañas esa mística que está hablando él?

—Ronnie Arias: A veces sí porque creo que había una magia que hoy no existe. Todo era generar. No necesitábamos derechos, pensá que La dicha en movimiento es la banda de sonido de la democracia. O sea, esto se grabó en octubre y Alfonsín asumió en diciembre. O sea, podías respirar libertad. Era muy importante para nosotros. Entonces, creo que al marcar un momento tan importante de artistas que se juntaban con artistas, que no había celos, es un poquito esto que se está viviendo ahora con las colaboraciones. Lo que pasa que en los ’80 no había tecnología. Todo era remar, remar y remar.