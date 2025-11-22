Lorena Villarreal y Natalia Plascencia presentaron La vida es

La vida es, de Lorena Villarreal, tuvo su premiere mundial en Argentina, y para la misma vino la directora, Natalia Plascencia, Paulina García y Naian González Norvind, su elenco protagónico. Hablamos con Villarreal y Plascencia tras su paso por el país.

—¿Cómo se sienten venir a presentar la película, primera vez que la van a mostrar?

—Muy contentas. Es una película que tiene un toque argentino también, porque es una coproducción argentina, mi equipo de fotos son argentinos, entonces, pero conecta todo Iberoamérica, es lo que les digo. Entonces, sí, bueno, después de tanto trabajo, es lindo volver a vernos, una conexión muy especial entre nosotros. Entonces, es un honor haber estado seleccionados en el Festival de Mar del Plata y ya, ya estamos listos para verla con el público, que es lo más lindo.

—Lo mismo. Feliz de reencontrarnos y la experiencia de estar en una sala con el público me parece siempre un regalo, así que ya estaremos ahí compartiéndola con el público.

—¿Cómo surge el proyecto?

—Estaba pasando por la media edad, o sea, llegar a ese punto en tu vida te hace reflexionar un poco de todo y en la situación en la que te encuentras. Entonces yo dije, bueno, no he visto muchas películas de mujeres desde mi perspectiva de qué es lo que es enfrentar la media edad para una mujer. Entonces como que quería explorarlo y lo quería explorar en una historia con un poco más de libertad creativa porque es compleja, pero al mismo tiempo, o sea, porque toca tantos temas, pero al mismo tiempo siento que es algo muy familiar y muy… que viene del alma, desde ahí surgió.

—¿Por qué aceptaste participar?

—En mi caso, creo que fue desde el casting. Yo ya soy muy visceral con los castings. Como desde que lo leo, hay algo interno que me dice sí o me dice no. Y me acuerdo que haciendo el casting para Nora, lo saboreé. Dije, ay, este personaje. Me ponía también en un lugar nuevo completamente de hablarle a la cámara, porque el casting fue una de esas escenas donde rompo la cuarta pared y le hablo a la cámara y digo, bueno, esto es un poco un desastre, ¿no? Resumiendo un poco. Y ya después, cuando me eligieron, me enviaron el guión para leerlo completo, pues era muy rico pensar en un protagónico tan complejo, tan lleno de situaciones distintas. Creo que no había hecho un personaje así, un protagónico.