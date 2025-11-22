Carla Pandolfi: “Me encanta la posibilidad de hacer siempre personajes distintos”

Desbarrancada, de Guadalupe Yepes, tiene a Carla Pandolfi como protagonista, sumando así un rol más en este 2025 en la que pudimos verla en Mamá, en teatro, En El Barro y Envidiosa, en streaming y se prepara para un nuevo año en el que conjugará vida profesional y personal. Hablamos con ella para saber más detalles de sus proyectos.

—¿Cómo estás viviendo este año?

—Contenta, agradecida, obviamente, ante el contexto de nuestro presente cultural, estar con trabajo es un montonazo, así que bien, disfrutando de las últimas funciones ya que nos quedan de Mamá, en el Multiteatro y, el estreno ahora de Desbarrancada, que quedó seleccionada en el Festival Internacional de Mar del Plata y después, bueno, tenemos nuestro estreno ya confirmado acá en Buenos Aires y en el resto del país.

—Que es en diciembre, ¿no?

—Sí, el 11 de diciembre. Bueno, nada, muy poquito falta. Así que contenta, una experiencia bastante diferente a otras, por cómo se filmó, por el momento en el que se filmó, en el tiempo récord que se filmó y, bueno, arribando a un resultado que nos parece que está a la altura justamente del desafío que tuvimos por delante al tener una escasa financiación y muy poquitas jornadas de trabajo, me parece que el proyecto llegó a un lugar que está muy bien y ahora hay que esperar un poco a ver qué le pasa a la gente que la vea, porque ahí es donde termina de finalizar el ciclo de una película.

—Este año en En el barro te vimos componer otro tipo de color que generalmente a vos te llaman para un tipo de personaje, no quiero decir sumiso, pero como corrido en otro lugar y acá en estas dos producciones mostrás algo completamente diferente.

—Sí, también es una búsqueda mía poder, yo siempre remarco en notas y charlas que tenemos, a mí me encanta la posibilidad de hacer siempre personajes distintos, me convoca, me divierte mucho la versatilidad al poder arriesgar un poco, pero bueno, no siempre sucede que uno tiene la posibilidad de elegir o de que te empiecen a ver para otro tipo de roles, entonces me parece que también aceptar estos desafíos, aunque muchas veces los proyectos vienen dados de una manera que uno no sabe bien hacia dónde van a desembocar, pero yo me concentro mucho en la interpretación, en el papel, en el rol, y bueno, ahí trato un poco también de jugarme en esos roles tan distintos, más duros.