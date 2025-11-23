entrevista
Lowrdez, Valeria y Virginia cuentan detalles de la vuelta de Bandana
Felices y con muchas sorpresas para el próximo año en el que cumplen 25 años de historia.
Bandana, el fenómeno pop que marcó a toda una generación, celebra sus 25 años de historia y anuncia oficialmente su regreso a los escenarios argentinos. El gran regreso será el hoy, en el marco de LATM +35, propuesta creada por DJ Tommy Muñoz. Lowrdez, Valeria y Virginia hablaron con Hoy para brindar detalles del regreso.
—¿Cómo están viviendo la previa, cómo están viviendo los ensayos, este reencuentro?
—Lowrdez: La verdad es que muy felices, felices de estar juntas de nuevo, felices también por la gente, es algo que creo que se gestó a partir de que nos convocara Disney para hacer la gran premier de la nueva peli de Lilo & Stitch.
—Valeria: Y bueno, a partir de eso, arrancamos. También, el año que viene cumplimos 25 años, entonces, en esa juntada, Lu dice, son 25 años, dale, y bueno, empezamos a crear, empezó a crecer, todo a crecer, y este domingo es el comienzo de todo eso que venimos creando, que son varias cosas para el año que viene.
—Virginia: Y creo que le pega a todo el mundo. Yo veo que todos crecimos a la par de nuestro público, y es increíble que después de 25 años sigan las canciones sonando con lo descartable y volátil que uno prejuzga que es el pop, que esto haya trascendido, quiere decir que hubo un movimiento que realmente formamos parte de la transformación o del refugio emocional de mucha gente que nos sigue teniendo en su corazón, y eso es increíble.
—Durante estos 25 años, ¿dónde estuvo Bandana en cada una de ustedes?
—Lowrdez: Uff, en muchos lugares, ¿no? Fue cambiando de lugar. Yo creo que, obviamente, de manera lógica, si escuchás los discos individuales de cada una, te das cuenta de que cada una quería hacer algo diferente, y ahí entendés por qué muchas veces nos preguntan, ¿por qué se separaron? Había una avidez artística, lógica, de edad y de gustos musicales. A partir de ahí, obviamente, en su momento, Bandana no quería ver ni en figurita, porque era una cuestión de, quiero defender lo mío, quiero que escuchen mi música, quiero que escuchen mi composición. Pero yo creo que, a partir de, y no sé si en esto están de acuerdo, de las historias de la gente también. Nos volvimos a enamorar de Bandana porque empezamos a tomar conciencia de lo que había pasado. Nos pasó por arriba, fue muy fuerte, muy rápido, muy como que... Sin embargo, empezamos a darnos cuenta de lo que había sucedido, tanto para el público como para nosotras en nuestras vidas.
—Virginia: Mi caso igual se fue mutando muchísimo. Lo decía el otro día, es como el primer amor que al principio, el dolor hace que estés enojado y que te quieras separar de eso, y te vayas al extremo opuesto. Yo arranqué trayendo una banda punk antisistema, porque quería ir en contra precisamente de todo lo que había hecho y demostrar que yo era otra cosa. Como el primer amor, todo lo que eso nos había brindado, y después de un montón de años, ver que todavía eso en la gente generaba un amor hacia nosotras, como que la cosecha existía, no es que nos habíamos quedado sin nada y había pasado desapercibido. Y esa cosecha es tan grande y tan real que hoy Bandana ocupó un lugar de homenajes. Es como... yo viéndolo de afuera, sabiendo que soy solo un canal en este momento, en todo, desde la vida, lo veo como realmente una cosa icónica que nos trasciende por completo.
—Valeria: Y para mí, un poco, bueno, adhiero con las chicas principalmente porque por eso estamos acá hoy. Es icónico. Como dice Viri, como dice Lu, tuvimos que transitar distintos caminos, pero hoy por hoy poder encontrarnos como mujeres, con tres historias de vida muy fuertes, muy lindas, cosas apasionantes, buenos momentos, malos momentos, y poder estar juntas, disfrutar de la carrera de cada una, que eso nos potencie. Y cuando nos juntamos, somos esas mujeres completas con sus propias historias, habiendo pasado por bandas. Yo con mi carrera solista, o sea, era un poco el sueño también de las tres, creo. Poder vivir esto de adulta, poder mezclar nuestros otros trabajos con esto, o sea, que sea algo natural, porque bandana es, ya creo que bandana no es algo ni malo ni bueno, o sea, somos nosotros. Somos nosotros y la gente.
—Entendieron que no hay que renegar con eso.
—Valeria: No, hace mucho tiempo. Hace muchos años y creo que también ahora es el momento para juntarnos desde este otro lugar y celebrarlo. Ahora es el momento.