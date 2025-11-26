Trump aseguró que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está “muy cerca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington se encuentra “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a su guerra de casi cuatro años.

“Estamos trabajando. En el último mes, Rusia y Ucrania perdieron 25.000 soldados, creo que estamos muy cerca de un acuerdo, ya veremos. Creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, precisó Trump.

En tanto, Ucrania indicó en las últimas horas su apoyo al marco de un acuerdo de paz con Rusia, pero señaló que ciertos temas sensibles debían resolverse en una reunión entre Zelensky y Trump, en lo que parece indicar que el reciente impulso diplomático de la administración norteamericana podría estar logrando avances.

Por su parte, el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reunió con funcionarios rusos en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, según informó un portavoz del funcionario norteamericano.

Un plan inicial de Estados Unidos, que en gran medida favorecía a Rusia, fue reemplazado por uno que toma más en cuenta los intereses de Ucrania. Un alto funcionario ucraniano sostuvo que la nueva versión es “significativamente mejor”.

Zelensky podría visitar Estados Unidos en los próximos días para finalizar un acuerdo con Trump, sostuvo el jefe de seguridad nacional de Kyiv, Rustem Umerov, aunque Washington no confirmó ningún viaje.

El plan de paz original de 28 puntos impulsado por el entorno de Trump generó alarma en Europa por favorecer a Moscú. La versión revisada quedó en 19 puntos y habría eliminado algunas cláusulas polémicas, como la amnistía general por crímenes de guerra. Sin embargo, las grandes cuestiones territoriales no están resueltas.

En tanto, El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que un plan de paz enmendado debe reflejar “el espíritu y la letra” del entendimiento alcanzado entre Putin y Trump en la cumbre de Alaska.

“Si el espíritu y la letra de Anchorage se borran en lo que respecta a los entendimientos clave que hemos establecido, entonces, por supuesto, será una situación fundamentalmente diferente (para Rusia)”, advirtió Lavrov.