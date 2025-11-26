Bolsonaro pide desde prisión una amnistía al Congreso para los condenados por golpismo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, detenido el pasado sábado, pidió al Congreso que vote una amnistía a favor de los condenados por golpismo.

“Me pidió que insistiésemos con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para que pongan en votación el proyecto de amnistía. Es una petición directa suya a los presidentes Hugo Motta (de la Cámara) y Davi Alcolumbre (del Senado)”, afirmó el senador e hijo del exmandatario Flávio Bolsonaro.

El proyecto de amnistía para beneficiar a los condenados por golpismo en Brasil, principalmente a Bolsonaro, fue presentado por el Partido Liberal (PL) hace dos meses a consideración del Parlamento, pero hasta ahora no ha entrado en la pauta de votaciones.

Los familiares e integrantes del PL aseguraron que a partir de ahora el objetivo será luchar por la votación de la amnistía en el Congreso.

El expresidente, que se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado nuevamente luego de que utilizara una soldadora para quemar la tobillera electrónica.

Ahora, el tribunal deberá decidir cuál será el lugar de reclusión, que según se baraja en puede ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.

Confirmación

Además, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó ayer al expresidente Jair Bolsonaro que comience a cumplir su condena de más de 27 años de prisión, ⁠según un documento judicial.

El juez Alexandre de Moraes ordenó a Bolsonaro que comenzara ‍a cumplir su condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece detenido desde el sábado.