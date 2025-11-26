Dos agentes de la Guardia Nacional murieron en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos murieron este miércoles tras un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington DC. El incidente, que generó un amplio despliegue de seguridad en la zona, dejó además al atacante gravemente herido.

Minutos antes de que se confirmara la muerte de los agentes, el presidente Donald Trump —que se encuentra en Florida celebrando el Día de Acción de Gracias en su residencia de Mar-a-Lago— se refirió al episodio y aseguró que “el animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido”.

Horas más tarde, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó oficialmente el fallecimiento de los dos militares, quienes formaban parte del contingente desplegado en la capital. “Con gran pesar debo informar que dos de nuestros hombres han sucumbido a las heridas sufridas durante el tiroteo, perdiendo la vida al servicio de su país”, expresó en un comunicado.

Las autoridades federales y locales continúan investigando las circunstancias del ataque, mientras la zona cercana a la Casa Blanca permanece bajo estrictas medidas de seguridad. Por el momento no se han difundido detalles sobre la identidad del agresor ni los motivos que pudieron haber desencadenado el tiroteo.