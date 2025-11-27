Militares de Guinea-Bissau declaran haber tomado el “control total” del país

Los oficiales militares de Guinea-Bissau declararon ayer haber tomado el “control total” del país, apenas tres días después de las elecciones presidenciales y legislativas en las que ambos candidatos principales se proclamaron vencedores.

El presidente Umaro Sissoco Embaló detalló en una entrevista telefónica con France 24 que fue destituido por los militares.

Previamente, Embaló aseveró que fue detenido en su despacho en el palacio presidencial. También fueron detenidos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el jefe adjunto del Estado Mayor y el ministro del Interior. El mandatario calificó lo sucedido como un “golpe de Estado” dirigido por el jefe del Estado Mayor del Ejército.

Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Guinea-Bissau el pasado domingo, en las que un millón de electores estaban llamados a las urnas, fueron descritas como “democráticas, libres y participativas”, según los observadores electorales de varias misiones internacionales, incluyendo la de la Unión Africana. El pasado martes, la victoria de las elecciones fue reivindicada por los dos candidatos: el presidente saliente Umaro Sissoco Embaló y el opositor Fernando Dias da Costa.