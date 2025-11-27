Trágico incendio de complejo edilicio en Hong Kong

Al menos 44 personas murieron y 279 personas fueron reportadas como desaparecidas como consecuencia de un voraz incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, ubicado en el distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong.

El fuego se propagó con velocidad inusual a través del andamiaje de bambú que rodeaba uno de los bloques en obra, un material habitual en la ciudad pero que vuelve especialmente vulnerables este tipo de estructuras. El conjunto residencial está compuesto por 8 rascacielos de 31 pisos, con casi 2.000 departamentos que albergan a alrededor de 4.000 personas.

Un bombero de 37 años fue hallado con quemaduras en el rostro y perdió la vida tras ser trasladado de urgencia al hospital, según informó el director de los servicios de bomberos, Andy Yeung. A su vez, el presidente chino, Xi Jinping, pidió “poner todos los medios” para reducir el número de víctimas.

El incendio se reportó a media tarde y fue clasificado como de nivel 4, el segundo más grave, según el Departamento de Servicios de Bomberos de la ciudad.

Las autoridades precisaron que las altas temperaturas dentro de los edificios y la caída de andamios y escombros dificultan el avance de los equipos de rescate.

Asimismo, las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autopista cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.

En paralelo, una organización de rescate animal calculó que más de un centenar de mascotas han quedado atrapadas en los edificios. Este episodio se enmarca en una serie de incendios relacionados con andamios en Hong Kong, que han expuesto vulnerabilidades en las estructuras de construcción y renovación urbana. El pasado octubre, un fuego en el andamiaje exterior de la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó a cuatro hospitalizadas.