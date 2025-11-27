La historia real del “primer influencer”





Mucho antes de Instagram o TikTok, uno de los primeros “influencers” reconocidos fue Beau Brummell, figura clave de la Inglaterra del siglo XIX. Brummell se convirtió en un referente de moda masculina no porque fuera noble o millonario, sino por su estilo y carisma.

Su forma de vestir sentó las bases del traje moderno: sobrio, entallado y acompañado de una estricta rutina de higiene y cuidado personal poco común para la época. Brummell influenció a la aristocracia británica y al propio príncipe regente, quien adoptó muchas de sus costumbres. Su palabra sobre qué estaba “bien” vestir tenía más peso que la de cualquier sastre o cortesano. La gente lo observaba, lo imitaba y seguía sus recomendaciones sin cuestionarlas.

Con el tiempo, su figura cayó en desgracia por deudas, pero su legado perduró. La idea del “dandy” moderno y la estética masculina elegante encuentran en Brummell uno de sus orígenes más claros. Su vida es un ejemplo temprano de cómo una persona puede moldear tendencias culturales sin necesidad de ocupar un cargo de poder formal.