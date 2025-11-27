Habrían logrado la primera detección de materia oscura

Un nuevo análisis de datos del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi de la NASA, realizado por el profesor Tomonori Totani de la Universidad de Tokio, ha aportado lo que podría ser el primer rastro directo de la materia oscura. El hallazgo implica la detección de un patrón de energía de rayos gamma que coincide con las expectativas teóricas para la aniquilación de partículas de esta sustancia en el cosmos. Durante casi un siglo, la materia oscura ha permanecido como un concepto teórico, cuya presencia se infiere por sus efectos gravitacionales sobre la materia visible. Este potencial descubrimiento, de confirmarse, representaría un cambio al transformar una hipótesis de larga data en una observación concreta dentro de la astronomía.

Hasta el momento, todo el conocimiento sobre la materia oscura ha provenido de efectos indirectos, como su influencia en la cohesión de galaxias y la formación de estructuras cósmicas. La dificultad para observarla directamente radica en su aparente falta de interacción con la fuerza electromagnética, lo que impide que absorba, refleje o emita luz. Una de las principales hipótesis ha postulado que la materia oscura está compuesta por partículas masivas de interacción débil, conocidas como WIMP por sus siglas en inglés. Estos modelos teóricos predicen que, al colisionar, dos WIMP se aniquilarían y liberarían fotones de rayos gamma con una energía específica. Esta predicción ha guiado la búsqueda en regiones con alta densidad de materia oscura, como los centros galácticos.

A pesar del potencial impacto, el entusiasmo inicial convive con la cautela en la comunidad científica. El profesor Totani ha reconocido que sus resultados requieren ser verificados por equipos independientes, por lo que ha señalado la importancia de observar la misma energía de rayos gamma en otras regiones con alta concentración de materia oscura, como las galaxias enanas que orbitan la Vía Láctea, para descartar otras explicaciones.