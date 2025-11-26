El misterio del Manuscrito Voynich: el libro que nadie ha logrado descifrar

Entre los objetos más desconcertantes de la historia, pocos generan tanta fascinación como el Manuscrito Voynich. Descubierto en 1912 por un librero polaco, el texto —de unas 240 páginas— está escrito en un idioma que no existe, acompañado por ilustraciones de plantas desconocidas, estrellas, figuras femeninas y diagramas que nadie ha logrado explicar.

A lo largo del siglo XX y XXI, criptógrafos, lingüistas, matemáticos y hasta especialistas de la CIA intentaron descifrarlo. Algunos creen que es un tratado de botánica y astrología; otros piensan que se trata de una estafa medieval cuidadosamente elaborada. Incluso se ha planteado la posibilidad de que represente un lenguaje perdido o una forma de codificación todavía no comprendida.

Los análisis de carbono 14 datan el pergamino entre 1404 y 1438, pero su verdadero origen continúa siendo un enigma. El Manuscrito Voynich, conservado hoy en la Universidad de Yale, sigue siendo uno de los recordatorios más intrigantes de que incluso en un mundo lleno de tecnología, la historia todavía guarda secretos que nadie puede explicar.