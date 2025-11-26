Científicos argentinos reescribieron la historia evolutiva del escarabajo en la región

La historia evolutiva de los escarabajos de la subfamilia Scarabaeinae, conocidos popularmente como “escarabajos peloteros”, fue reescrita a partir de un trabajo liderado por un equipo de investigación del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. El estudio, publicado en la revista Palaeontology, reveló que en algunos de estos insectos la transición de la alimentación basada en excremento o estiércol, coprofagia, hacia el consumo de cadáveres en descomposición o carroña, necrofagia, ocurrió decenas de millones de años antes de lo que se pensaba, echando así por tierra una hipótesis ampliamente aceptada sobre la evolución de su alimentación.

La hipótesis previa sostenía que la transición de esos escarabajos hacia la necrofagia se debió a la escasez de estiércol de herbívoros durante la extinción masiva de la megafauna del Pleistoceno Tardío, hace unos 129 mil años atrás. “Nuestro trabajo, basado en la evidencia fósil hallada en Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador, refuta esta hipótesis, ya que las trazas fósiles analizadas revelan que algunas especies de la subfamilia Scarabaeinae ya se alimentaban de cadáveres hace más de 37 millones de años”, sostuvo Liliana Cantil, primera autora del trabajo e investigadora del Conicet, la cual luego agregó: “Esta nueva hipótesis que proponemos viene a reemplazar a la anterior y cambia mucho lo que se sabía sobre la historia evolutiva de ese grupo de escarabajos, posicionando al origen de la necrofagia decenas de millones de años antes, en un ambiente donde los grandes herbívoros no se habían extinguido, sino que eran abundantes”.

Según indicaron los expertos, la aparición de los pastizales en la Patagonia hace unos 45 millones de años proporcionó las condiciones adecuadas para el asentamiento de grandes herbívoros. “Los escarabajos de la subfamilia Scarabaeinae utilizaban la bosta que les proveían los grandes herbívoros y con el tiempo ocurrió un aumento tan importante en la diversidad y abundancia de especies coprófagas, lo cual se refleja en la diversidad y abundancia de Coprinisphaera atribuidas a productores coprófagos, que terminó derivando en una competencia intensa por los recursos, lo que llevó a lo que se conoce como desplazamiento de nicho ecológico”, explicó Cantil.