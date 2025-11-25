La película que Hitchcock filmó pero casi nadie vio durante décadas

Entre los numerosos títulos de Alfred Hitchcock existe uno que, durante años, estuvo prácticamente desaparecido del circuito comercial. Se trata de “The Wrong Man” (El hombre equivocado, 1956), una de las pocas películas del director basadas en un caso real y también una de las que él mismo mantuvo más al margen de su filmografía.

El film narra la historia de un músico acusado erróneamente de un robo, un hecho que efectivamente ocurrió en Nueva York a mediados de los años cincuenta. Hitchcock se mantuvo fiel a los detalles del caso, tanto que decidió filmar en las locaciones originales y utilizar a varios testigos reales como extras.

Pero el resultado fue muy distinto a sus thrillers habituales. No había humor, ni juegos visuales, ni el tono lúdico que marcaba buena parte de su obra. “The Wrong Man” es, probablemente, su película más austera. Para el público de la época fue desconcertante: esperaban intriga clásica y recibieron un relato casi documental sobre la fragilidad de la justicia.

La combinación entre baja taquilla y un director que prefería destacar otros títulos llevó a que la película quedara relegada durante décadas. Recién a partir de los años ochenta comenzó a ser revisada por críticos y académicos, que la rescataron como una de las obras más personales de Hitchcock. Martin Scorsese y Steven Spielberg la mencionaron en entrevistas como un ejemplo temprano de cine realista en Hollywood.

Hoy, aunque no ocupa el lugar de sus grandes éxitos, The Wrong Man es considerada una pieza clave para entender una faceta menos conocida del director: la que dejaba de lado el suspense y apuntaba directamente al miedo más cotidiano, el de ser acusado sin pruebas.