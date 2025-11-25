La vez que una lluvia de monedas sorprendió a una ciudad italiana en el siglo XIX

Aunque suene a leyenda, está documentado: a fines del siglo XIX, una pequeña ciudad del sur de Italia registró un fenómeno tan extraño como llamativo. Durante varios minutos, una lluvia de monedas de cobre cayó sobre una calle céntrica, desconcertando a vecinos y autoridades. Ocurrió en 1876 y aún hoy no tiene una explicación definitiva.

El episodio fue mencionado en diarios locales de la época y luego recogido por diferentes compilaciones de fenómenos inusuales. Según esos registros, las monedas comenzaron a caer de manera dispersa, golpeando techos y empedrados. No había tormenta, ni vientos capaces de transportar objetos pesados, ni indicios de vandalismo. Algunas monedas incluso presentaban señales de desgaste que sugerían que llevaban años en circulación.

Las hipótesis que circularon en su momento fueron variadas. Unos hablaban de travesura, otros de un robo frustrado en el que los ladrones habrían arrojado el botín, y hubo quienes llegaron a plantear la posibilidad de un remolino que hubiera levantado el contenido de una vieja alcancía. No se pudo confirmar ninguna de ellas.

El caso quedó como una curiosidad histórica sin resolución. Con el paso de las décadas, se sumó a una larga lista de fenómenos meteorológicos inusuales documentados mucho antes de la divulgación científica moderna: lluvias de peces, de ranas, de semillas arrastradas por vientos lejanos y otros episodios que hoy se explican con más facilidad, pero que en su momento generaron noticias, debates y rumores.

La lluvia de monedas, en cambio, sigue siendo una rareza de archivo. Una anécdota mínima, pero suficientemente llamativa como para que los historiadores locales aún la mencionen como uno de los eventos más extraños que vivió la ciudad.