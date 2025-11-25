Subastaron a precio récord una pintura de Churchill

En las últimas horas, una subasta llamó la atención de propios y extraños, ya que una pintura del político Winston Churchill, que retrata una calle de Marrakech, se convirtió en el centro de atención, alcanzando el millón y medio de dólares, una cifra que triplicó el valor mínimo previsto. Según los organizadores, la obra atrajo “una amplia atención mediática y de coleccionistas” debido tanto a su relevancia artística como a su procedencia.

Churchill, tras ser marginado políticamente y no obtener un cargo en el gobierno de Stanley Baldwin, viajó a Marruecos en 1935 para dedicarse a la pintura. Fascinado por el lugar, describió la ciudad como “El París del Sahara” y, como evidencia la obra Marrakech, del año 1935, quedó cautivado por el juego de luces y sombras del paisaje.

Luego de esa primera visita, volvió al país en 1943 junto a Franklin Roosevelt tras la Conferencia de Casablanca, ocasión en la que obsequió al presidente estadounidense una pintura de la mezquita principal de la ciudad, enmarcada por las nevadas montañas del Atlas. Bajo este contexto, desde la entidad a cargo de la pintura, informaron que en el año 1956, la esposa de Churchill, Clementine, donó la pintura Marrakech a la Hudson’s Bay Company.

La subasta también ofreció una ventana a la vida urbana de Toronto a finales del siglo XIX con la obra Lights of a City Street, de 1894, de Frederic Marlett Bell-Smith, que alcanzó los 691.250 dólares, superando por más de seis veces su estimación inicial. También, se establecieron nuevos récords para varios artistas, como Charles Comfort, cuyo Barnston and Ballantyne at Tadoussac, de 1846, se vendió por 571.250 dólares, y Adam Sherriff, con Chief Trader Archibald McDonald Descending the Fraser, de 1828, que alcanzó los 361.250 dólares. La colección de la Hudson’s Bay Company comprende en total 1.700 obras de arte y cerca de 2.700 artefactos, que vienen siendo dispersados en una serie de subastas que seguirán hasta fin de año.