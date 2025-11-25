Se viene una nueva edición de La Noche de las Ferias

Una de las actividades culturales más esperadas por los vecinos. En diciembre llega la 15° edición del evento se llevará a cabo el sábado 20 de 18 a 23, en Meridiano V donde estarán artesanos, artistas y emprendedores en los stands ofreciendo una variedad de productos como puestos de comida y bebida junto otros de diseño.

La Noche de las Ferias se destaca como un encuentro para disfrutar con amigos y familiares, y además para apoyar a productores locales mientras se disfruta de una variada oferta cultural. Entre música en vivo, gastronomía y productos artesanales, quienes viviten el lugar podrán recorrer los distintos espacios y aprovechar los descuentos disponibles, todo en un entorno festivo en el corazón de Meridiano V.