La Plata abrió la inscripción para la sede local del Pre Cosquín 2026

Continúa abierta la convocatoria para quienes deseen competir en la sede local del Pre Cosquín 2026, la tradicional antesala del Festival Nacional de Folklore que año tras año reúne a nuevos talentos de todo el país. La inscripción permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre y está dirigida a músicos, bailarines y cantores mayores de 16 años, argentinos nativos o naturalizados, que cumplan con los requisitos establecidos por la organización.

La capital bonaerense será una de las sedes oficiales de la primera etapa del certamen y recibirá el 29 y 30 de noviembre a artistas de toda la región que buscarán representar a la ciudad en la ronda nacional. Quienes resulten seleccionados viajarán luego al Pre Cosquín Oficial, que se llevará a cabo en Córdoba del 3 al 18 de enero de 2026. Desde allí, los ganadores accederán al histórico Festival de Cosquín, previsto del 24 de enero al 1° de febrero en la emblemática Plaza Próspero Molina.

La organización local está a cargo de la Casa de Cultura y Peña La Salamanca, desde donde recordaron que quienes deseen participar deben enviar un correo a [email protected] consignando sus datos personales y la documentación obligatoria. Para consultas, se encuentra habilitado el teléfono 221 488 5539. Además, remarcaron que no podrán competir artistas que hayan ganado el mismo rubro en ediciones anteriores, con excepción de los conjuntos de baile folklórico.

Los rubros habilitados serán solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico y canción inédita. Las presentaciones de música se realizarán el sábado 29 de noviembre en La Salamanca en 5 N° 1422, mientras que las categorías de danza y la final general tendrán lugar el domingo 30 en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha en 50 entre 6 y 7.

En cuanto a los jurados, la sede platense contará con Vilma Wagner, Simón Marziali y Victoria Birchner en el rubro música, y con Ángeles Moar, Jorge Caballero y Fabián Serna en danza, todos de reconocida trayectoria dentro del folklore nacional.