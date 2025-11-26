Está disponible el primer informe del Relevamiento Florihortícola Platense 2025

El Relevamiento Florihortícola Platense 2025, un estudio estratégico que permitió conocer en profundidad la diversidad y dimensión del cordón verde local tras dos décadas sin mediciones, ya se encuentra disponible en la página web oficial del municipio.

El cuestionario fue impulsado por la Comuna junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y realizado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (LabData) con el apoyo de la Dirección Provincial de Estadística a partir de un pedido del Consejo Consultivo para el Desarrollo de La Plata.

El mismo reveló que el cinturón verde emplea a más de 6.200 personas, entre productores, medieros y trabajadores, y que el 87% de ellos vive en la propia explotación, consolidando un modelo de producción familiar y de arraigo territorial.

Además, determinó que la producción anual estimada asciende a 95.955 toneladas, sin considerar la producción de flores, y que entre los principales cultivos por volumen se destaca el tomate (35%).

El relevamiento servirá como insumo para el diseño de políticas públicas, investigaciones y programas que fortalezcan el sector, promoverá el desarrollo productivo integral y ayudará a reconocer al sector como un pilar de la economía regional y del futuro de la ciudad.

El trabajo de campo se realizó entre el 15 de junio y el 10 de agosto de 2025, con la participación de encuestadores, supervisores, personal informático y expertos en geoestadística.