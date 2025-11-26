La Plata realizará dos Jornadas Interdisciplinarias del Primer Nivel de Atención

Durante dos días se va a de­sarrollar en la ciudad una actividad especial con paneles, mesas temáticas y exposiciones vinculadas al trabajo que realizan los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en los barrios. Se trata de las 1° Jornadas Interdisciplinarias del Primer Nivel de Atención, que comienzan hoy y continúan mañana de 8:00 a 17:00 en el Centro Pasaje Dardo Rocha.

El encuentro reunirá a equipos profesionales de distintas áreas con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, fortalecer las redes territoriales y difundir los trabajos comunitarios que se desarrollan en los CAPS. Además, durante ambas jornadas habrá una feria de salud y espacios de exposición con iniciativas de los distintos centros de atención.

La propuesta estará estructurada en tres paneles centrales. El primero será hoy a las 12:30 y estará dedicado a abordar debates, reflexiones y desa­fíos actuales en materia de salud mental. El segundo tendrá lugar mañana a las 9, con un enfoque puesto en las oportunidades y problemáticas del primer nivel de atención en la capital bonaerense. Finalmente, el tercer panel será mañana también, pero a las 12:30 y analizará estrategias para la construcción de la salud comunitaria en La Plata.

Una vez concluida esta primera edición de las jornadas, la Secretaría de Salud continuará sus actividades territoriales habituales. El viernes 28 desde las 9:30 habrá atención en el Club Colonia Urquiza, ubicado en 474 entre 186 y Ruta 36, donde se ofrecerán chequeos generales y vacunación de calendario.

Ese mismo día, desde las 9, se llevará adelante otra posta sanitaria en el Club de la Comunidad Rural de Los Hornos (66 entre 173 y 174), con electrocardiogramas, controles odontológicos, evaluaciones de peso y talla, controles de agudeza visual y toma de presión arterial para los deportistas de la institución.