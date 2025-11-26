Detectaron que el cerebro pasa por cinco fases a lo largo de la vida

Un estudio, dirigido por neurocientíficos de la Universidad británica de Cambridge, detectó que el cerebro humano pasa por cinco grandes etapas a lo largo de la vida. Según los expertos, se diferencian entre sí por cambios en la conectividad neuronal, y la transición tiene lugar a los 9, 32, 66 y 83 años.

La investigación se basó en datos de resonancias cerebrales de 3.802 personas de entre 0 y 90 años, en las que se han mapeado las conexiones neuronales mediante el seguimiento del movimiento de las moléculas a través del tejido cerebral. “Sabemos que el cableado cerebral es crucial para nuestro de­sarrollo, pero carecemos de una visión global de cómo cambia a lo largo de nuestra vida y por qué. Este estudio es el primero en identificar las principales fases del cableado cerebral a lo largo de la vida humana”, detalló la directora del estudio, Alexa Mousley.

El estudio asegura que a los 9 años tiene lugar el primer punto de inflexión, donde el cerebro experimenta un cambio radical en su capacidad cognitiva, y se produce el mayor riesgo de trastornos de salud mental. La etapa de los 9 a los 32 se caracteriza por la eficiencia de las conexiones tanto dentro de regiones específicas como por la rápida comunicación en todo el cerebro. De los 32 a los 66 años el cerebro entra en la fase más larga, la adulta, donde las regiones cerebrales comienzan a compartimentarse lentamente en esas tres décadas. A partir de los 66 comienza a aumentar la pérdida de conectividad “asociada al envejecimiento, a medida que la materia blanca comienza a degradarse”. Así, el último punto de inflexión se produce alrededor de los 83 años, cuando se entra en la última etapa de la estructura cerebral. “Mirando atrás, muchos sentimos que nuestras vidas se han caracterizado por diferentes fases. Según hemos podido identificar nuestro cerebro también pasa por estas etapas”, señaló otro de los autores, Duncan Astle.

“Al comprender los puntos de inflexión clave, podremos entender mejor a qué es más vulnerable el cerebro a diferentes edades. Cuanto más aprendamos sobre los cambios esperados en las conexiones cerebrales a lo largo de la vida, mejor podremos distinguir qué se considera un cambio saludable y típico de los signos de algo relacionado con una enfermedad o un trastorno”, sumó la líder del proyecto.