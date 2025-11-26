El telegrama que cambió la Primera Guerra Mundial: el mensaje Zimmermann

En enero de 1917, cuando la Primera Guerra Mundial llevaba tres años de batallas estancadas, un telegrama secreto alteró el destino del conflicto. Arthur Zimmermann, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán, envió un mensaje cifrado a México: proponía una alianza militar si Estados Unidos entraba en la guerra. A cambio, Alemania prometía ayudar a México a recuperar territorios perdidos —Texas, Nuevo México y Arizona—.

El telegrama fue interceptado y descifrado por los británicos, quienes lo entregaron a Washington. Cuando el contenido se hizo público, la indignación en la sociedad estadounidense fue inmediata. Hasta entonces, Estados Unidos había mantenido cierta neutralidad, pero este intento de Alemania de buscar un enemigo en el continente americano cambió el clima político.

Pocos meses después, en abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra. El telegrama Zimmermann, escrito en un código que creían indescifrable, terminó acelerando el ingreso de una potencia que inclinó la balanza del conflicto. Un solo mensaje, enviado en plena guerra, terminó modificando el rumbo de la historia mundial.