Rige una alerta amarilla por tormentas en la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para La Plata, Berisso y Ensenada. El organismo informó que para la jornada de hoy más cerca de la noche, se espera una serie de fenómenos acompañados por actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Las mismas podrán provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Desde el ente recomendaron no sacar la basura y asegurar los objetos que puedan volarse en balcones. En el caso de circular en vehículo, hacerlo despacio y con luces bajas. Además, no tocar postes de luz y alejarse de los árboles.

Estas condiciones de lluvias van a continuar durante el fin de semana, y el ingreso de aire frío desde el sur va a impulsar un marcado descenso temperatura en gran parte del país.