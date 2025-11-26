Semana agobiante con máximas de hasta 40 °C y tormentas fuertes para el fin de semana

La semana continuará bajo un marcado ascenso térmico en gran parte del país, con máximas que superarán los 35 °C y que, en regiones del noroeste y del oeste argentino, podrían ubicarse nuevamente entre 35 y 40 °C. El feriado del lunes ya dejó valores extremos: Neuquén alcanzó 39.2 °C, mientras que La Rioja llegó a 37.6 °C, Victorica (La Pampa) a 37.5 °C y Río Colorado (Río Negro) a 37.4 °C.

Según explicó Christian Garavaglia, especialista de Meteored Argentina, el calor intenso seguirá presente en las próximas horas, acompañado por la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente sobre el noroeste, el oeste y el sur pampeano. Las condiciones empezarán a mostrar un cambio recién en la segunda mitad de la semana, cuando las precipitaciones tiendan a extenderse hacia el centro y norte del país.

En las próximas 24 horas persistirá el ambiente caluroso e inestable en esas regiones, mientras que las temperaturas serán más moderadas hacia el este y noreste argentino. Para mañana se prevé que el calor comience a ceder en el centro del país y en Cuyo, producto del ingreso de un sistema de altas presiones en la Patagonia que favorecerá la rotación del viento al este. Aun así, el núcleo de las temperaturas más elevadas se mantendrá firme sobre las provincias del norte.

Hacia la tarde y noche del jueves, algunas lluvias y tormentas aisladas avanzarán sobre la franja central, con impacto parcial en Córdoba, el sur de Santa Fe y el este de Buenos Aires, pudiendo acercarse al AMBA hacia el final del día.

El fin de semana llegará con un escenario más inestable: entre el viernes y el sábado las tormentas se generalizarán y podrían intensificarse sobre el centro-oeste, el centro del país y luego el Litoral. De esta manera, noviembre se despedirá con episodios de tormentas fuertes a severas, acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, que podrían dejar acumulados significativos en varias provincias.