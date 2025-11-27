Jornadas externas de donación de sangre en la región

El Centro Regional de Hemoterapia La Plata llevará adelante esta semana una nueva serie de jornadas externas de donación de sangre, con el objetivo de fortalecer el stock destinado a hospitales públicos de la región y facilitar el acceso de los voluntarios a distintos puntos estratégicos del territorio.

La actividad para hoy será en la Dirección General de Sanidad de la Suprema Corte de Justicia, en avenida 13 entre 47 y 48, en el horario de 8:30 a 12:30.

El cronograma para esta semana cierra el sábado 29 de noviembre en la localidad de Ensenada, con una colecta que tendrá lugar en la Iglesia Universal de Ensenada, situada en Avenida Cestino 641, entre las 9:00 y las 13:00.

Desde el organismo sanitario recordaron que pueden donar personas de 16 a 65 años, que se encuentren en buen estado de salud, pesen 50 kilos o más, presenten DNI y concurran habiendo desayunado.