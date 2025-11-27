Nuevo descubrimiento sobre el sentido magnético de las palomas

Un equipo de neurobiólogos de la Universidad Ludwig-Maximilians, en Alemania, ha dado un gran paso para desvelar los detalles sobre cómo las aves y otros animales detectan el campo magnético de la Tierra. En un estudio publicado en la revista Science, lograron demostrar por primera vez que las palomas poseen una vía neuronal dedicada a procesar información magnética, que se origina en el oído interno.

Los investigadores expusieron a las palomas a campos magnéticos rotatorios, mientras analizaban la actividad neuronal. Utilizando microscopía de última generación, identificaron una activación marcada en el núcleo vestibular medial, una región cerebral conectada directamente con el oído interno. Así, mediante un análisis genético del tejido del oído, descubrieron un tipo de células que expresan canales iónicos altamente sensibles, similares a los que utilizan los tiburones para detectar campos eléctricos en el agua. Estas células están perfectamente diseñadas para transformar pequeñas corrientes inducidas por el movimiento en señales eléctricas que el ave puede interpretar. “Es el mismo principio físico que permite cargar un celular sin cables”, explicó el equipo a cargo.