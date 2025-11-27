La Plata entregará los Premios Impulso Deportivo para destacar a los deportistas más sobresalientes de 2025

La Plata se prepara para celebrar una nueva edición de los Premios Impulso Deportivo, una distinción que busca valorar el desempeño de los atletas que representaron a la ciudad y al deporte argentino durante 2025. El acto se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre a las 18:00 en el Teatro Municipal Coliseo Podestá y reunirá a deportistas, dirigentes, familiares y referentes del ámbito deportivo local.

La premiación incluirá más de medio centenar de disciplinas: ajedrez, artes marciales mixtas, atletismo, atletismo PCD, automovilismo, básquet, básquet PCD, boccia, bochas, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ecuestre, escalada deportiva, esgrima, fútbol, fútbol PCD, futsal, gimnasia aeróbica, gimnasia artística y goalball. A estas se suman hándbol, hockey sobre césped, judo, karate, motociclismo, natación, natación PCD, pádel, para-ecuestre, patín, pelota, polo acuático, remo, rugby, sóftbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tenis de mesa PCD, tiro, tiro con arco, turf, vóley, wakeboard y yachting.

Los nominados serán propuestos por federaciones y asociaciones de cada actividad mediante ternas previamente definidas, que luego serán supervisadas por un Comité Asesor. La elección final quedará en manos de periodistas deportivos que evaluarán los méritos alcanzados por cada candidato. En esta edición, el comité estará integrado por Ángel Cerisola, subsecretario de Deportes; Juan Carlos Febre, expresidente de la Asociación de Handball; Gustavo Merbilhaa, referente del tenis; Nicolás Gianella, del básquet; y los periodistas Viviana Vila, Osvaldo Fanjul y Alejandro Tumminello.

Podrán postularse atletas que hayan tenido una actuación destacada durante 2025, ya sea en competencias locales o en certámenes nacionales e internacionales, en este último caso representando al país. Cuando el desempeño sobresaliente ocurra en La Plata, también serán elegibles deportistas extranjeros cuyo nivel deportivo se complemente con un comportamiento ejemplar.

Cada terna consagrará a un ganador que recibirá el Impulso de Plata. Entre todos ellos, se definirá al Impulso de Oro y al Impulso de Oro PCD, máximas distinciones de la edición y reconocimiento al esfuerzo y la excelencia deportiva platense.