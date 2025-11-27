Quiebra Radio Del Plata: la Justicia ordenó el cierre definitivo de una de las emisoras más históricas del país

La Justicia decretó la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A., empresa propietaria de la histórica Radio Del Plata, y puso fin a una emisora que marcó la radiodifusión argentina durante más de 90 años. La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 19, a cargo del juez Gerardo Santicchia, luego de constatar incumplimientos económicos sostenidos y la falta de regularización de las deudas acumuladas.

Según la resolución firmada el 25 de noviembre de 2025, la empresa —ubicada en Lavalle 446, en la Ciudad de Buenos Aires— quedó en estado de bancarrota, con inhibición general de bienes, prohibición de realizar pagos, y la prohibición de salida del país para su actual presidente, Jorge Julián Cerezo.

Entre las medidas urgentes, el juzgado ordenó la clausura de la sede social y los estudios, el inventario e incautación de bienes y documentación, y el envío de oficios a organismos como la IGJ, el Banco Central y el Enacom para avanzar en el proceso.

La declaración de quiebra llega luego de que la compañía desoyera múltiples intimaciones judiciales para regularizar pagos comprometidos con sus acreedores. El expediente reveló además faltas en el acuerdo homologado durante el concurso preventivo iniciado en 2019 y diversos pedidos de quiebra impulsados por particulares y empresas, entre ellas Prevención ART S.A.

Inscripta en la IGJ desde 2004, Radio Del Plata aún se encontraba operando al momento de la resolución, pero mantenía importantes deudas laborales y numerosos créditos en proceso de verificación.

Así, una de las emisoras más emblemáticas del país —fundada en 1931 como LP 6 Casa América y testigo de gran parte de la historia de los medios argentinos— llega a su fin en medio de una etapa económica crítica que profundizó su ya prolongada crisis financiera.