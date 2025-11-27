La biblioteca más antigua que sigue en pie

La Biblioteca de Ashurbanipal, ubicada en la antigua ciudad de Nínive (actual Irak), es considerada la biblioteca más antigua conocida. Fue creada alrededor del siglo VII a. C. por el rey asirio Asurbanipal, quien reunió miles de tablillas de arcilla escritas en cuneiforme.

Su colección incluía textos literarios, registros administrativos, listas de reyes y hasta tratados de astrología y medicina. Cuando el Imperio Asirio cayó, muchas tablillas quedaron enterradas bajo los escombros, lo que paradójicamente permitió su conservación.

En el siglo XIX fueron redescubiertas y marcaron un antes y un después en la comprensión de las culturas mesopotámicas. Entre los hallazgos más famosos está la Epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos del mundo, cuyo contenido se conoció gracias a estas tablillas.



