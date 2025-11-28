La biblia y el calefón la historia de la frase de Discépolo que es un legado cultural

La frase "La Biblia y el Calefón" proviene del tango "Cambalache" escrito por el gran poeta Enrique Santos Discépolo y compuesto en 1935.

La obra maestra en lo que se refiere a su letra y música, habla del principio del siglo XX, en especial durante la Década Infame, a la que denuncia Discépolo en varias de sus letras.

En este caso en particular, dice: "Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón". Discépolo criticaba la hipocresía y la corrupción de la sociedad, donde lo sagrado y lo profano se mezclaban en un "cambalache".

Esta imagen se refiere a la costumbre de la época, donde las Biblias protestantes, regaladas por la Sociedad Bíblica, eran utilizadas como papel higiénico en los baños de Buenos Aires.

En los 40 se empiezan a hacer más populares los baños con inodoro y también con calefón, aunque no era lo mismo que conocemos ahora todos.

En ese entonces, el papel higiénico era un lujo inaccesible para muchos, por lo que se recurría a papel de diario, envoltorios de frutas o, en este caso, las hojas de la Biblia. El "sable sin remache" se refiere al gancho de carnicero donde se colgaba el papel higiénico.

La frase se ha convertido en un símbolo de la sociedad argentina de la época, reflejando la pobreza y la desigualdad.