Comenzó en La Plata el 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense

El 3º Encuentro Provincial de Cultura bonaerense quedó oficialmente inaugurado este jueves en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, en una jornada destinada a fortalecer redes, debatir diagnósticos y planificar acciones junto a los distintos actores del sector cultural. La apertura estuvo encabezada por el gobernador Axel Kicillof, acompañado por la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el intendente Julio Alak; y la artista Cristina Banegas.

El encuentro reunió a artistas, productores, docentes, programadores, representantes de colectividades y espacios autogestivos de toda la Provincia, quienes participaron de mesas de trabajo orientadas a pensar políticas públicas con una perspectiva territorial. “Necesitamos que el diseño de políticas nazca del debate con quienes hacen cultura todos los días”, señaló el mandatario provincial.

Saintout destacó la diversidad cultural bonaerense y subrayó la importancia del acompañamiento estatal: “La Provincia necesita un Estado que impulse a sus creadores: cineastas, poetas, bibliotecas populares, productores audiovisuales e historiadores”. Alak, en tanto, remarcó que la iniciativa se vincula con la recuperación del patrimonio histórico y la revitalización de los espacios públicos de la ciudad.

Del encuentro participaron también autoridades provinciales, intendentes de distintos municipios, representantes de organismos culturales y artistas invitados, consolidando un espacio de debate estratégico para el desarrollo cultural bonaerense.